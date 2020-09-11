Лукашенко заявил о недопустимости разрушать настоящее ради "светлого будущего"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "ради светлого будущего" нельзя разрушать настоящее, отрекаться от всего, что было достигнуто страной за годы независимости, и "угробить экономику". Об этом сообщает в пятницу агентство БелТА .

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"Да, они [современная молодежь] не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", - сказал Лукашенко на встрече с научными сотрудниками в Национальной академии наук Белоруссии.

Лукашенко призвал посмотреть на то, как живут страны, прошедшие через цветные революции. "Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь. <...> Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно", - добавил он.

Экономический курс

Лукашенко считает, что республика избрала верный курс в экономике и должна продолжить его.

"Надо развивать то, что есть", - сказал президент. "Ничего не надо ломать, а надо развивать существующее, - убежден он. - Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении".

При этом Лукашенко подчеркнул, что приоритетом является экономическая безопасность государства. "Экономическая безопасность - это главная задача экономики", - заявил он.

Патриотическое воспитание

Лукашенко заявил, что исследования ученых-гуманитариев должны способствовать консолидации общества, при этом важно исключить возможность применения двойных стандартов при оценке исторических событий, чтобы не допустить искажения фактов, на которых базируются традиционные ценности.

"Помните, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. <...> Кто мы? Откуда? Куда идем? Ответы на эти вопросы наши дети должны получать не только от дедов - от нас должны получать, от старших, наших ученых, преподавателей, учителей", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что гуманитарные дисциплины должны исключить даже гипотетическую возможность двойных стандартов при оценке исторических событий и, таким образом, "поставить прочный заслон подтасовке или искажению тех фактов, на которых базируются традиционные ценности". По словам Лукашенко, деятельность ученых должна быть направлена, в том числе, на обеспечение "гуманитарной безопасности" государства.

"Никто, кроме нас, не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы", - сказал Лукашенко.