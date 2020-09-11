Германия считает, что у России есть все, чтобы начать расследование инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Германии считают, что российская сторона имеет все необходимые данные, которые позволяют ей начать расследование инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя сообщения о подготовке Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу запроса ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим.

"Я читал на этот счет новость ТАСС. У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей", - сказал он. "И еще раз: Россия имеет все необходимое для проведения расследования", - сказал Зайберт.

Власти Германии создали все условия для того, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла работать по инциденту с блогером Алексеем Навальным. С таким утверждением выступил Зайберт, комментируя заявления российской стороны о недостоверности заявлений Берлина о предоставлении ОЗХО результатов анализа блогера.

"Вы можете исходить из того, что созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла проделать свою работу", - утверждал Зайберт. "Правительство ФРГ инициировало меры по обеспечению сохранения доказательств, эти шаги еще не завершены, и в том, что касается этих мер, нужно соблюдать конфиденциальность", - добавил он. В связи с этим Зайберт подчеркнул, что не может больше предоставить дополнительной информации.

Со своей стороны представитель Минобороны ФРГ снова заявил, что "правительство ФРГ проинформировало ОЗХО о результатах анализа [Навального], проведенного Институтом [фармакологии и токсикологии бундесвера]".