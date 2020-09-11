Прокуратура Берлина заявила, что может передать данные по Навальному только с его согласия

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Алексея Навального, но при условии его согласия. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пресс-служба берлинской прокуратуры.

Что известно об этом деле

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"Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и достать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно.

4 сентября Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, получило от федеральных властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Навальным. Он рассматривается берлинскими органами, поскольку потерпевший проходит лечение в столичной клинике.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе попросила ответить почти на 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.