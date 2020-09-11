Экс-глава президентского пула журналистов в Белоруссии приговорен судом к 15 суткам ареста

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший корреспондент белорусского телеканала ОНТ и экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко приговорен к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. Такое решение принял в пятницу суд Фрунзенского района Минска, сообщил правозащитный центр "Весна".

"Суд применил к Семченко ч. 1 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий"). В суде посчитали доказанной вину Семченко в том, что он 16 августа принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии и приговорили к 15 суткам ареста", - отмечает "Весна".

Как сообщает портал tut.by, журналист в ходе судебного разбирательства заявил, что в ходе акции у него "не было транспарантов" и он "не выкрикивал лозунгов". "На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ", - сказал он.

Семченко работал на телеканале ОНТ с 2009 года, в том числе в составе президентского пула освещал деятельность Александра Лукашенко. 13 августа Семченко сообщил, что уходит с ОНТ.