Китай готов к дальнейшему диалогу с Индией для снятия напряженности на границе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. МИД Китая выразил готовность к сотрудничеству и продолжению диалога с индийскими коллегами для решения приграничного вопроса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на пресс-конференции в пятницу.

"Индийские партнеры со своей стороны выразили готовность к сотрудничеству, к диалогу в пользу снятия напряженности на границе. <...> Мы готовы к дальнейшему диалогу с индийской стороной", - сказал он.

Глава МИД КНР добавил, что на основе договоренностей, к которым Индия и Китай пришли в ходе совместной встречи в Москве в четверг, страны будут продолжать переговоры для "для создания предпосылок к снятию напряженности и проблемы". "Самое главное - это не допустить повторное нарушение обязательств на границе", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на встрече с китайским коллегой Ван И, которая прошла в Москве, выразил "серьезную озабоченность" концентрацией китайских войск и военной техники вдоль разделяющей эти государства линии фактического контроля. Как указывается в совместном заявлении по итогам переговоров, министры иностранных дел двух государств считают, что обе стороны должны соблюдать существующие соглашения и положения по приграничному вопросу, обеспечивать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любые действия, которые могут обострить ситуацию.