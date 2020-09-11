Глава МИД Китая предложил четыре направления сотрудничества с Россией

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И предложил активизировать сотрудничество с РФ по четырем направлениям, в частности по борьбе с пандемией, в сфере экономики и международного права.

"Мы предлагаем активизировать сотрудничество по четырем направлениям. Первое: мы должны быть сторонниками глобальной коллективной борьбы с пандемией. <...> Китай и Россия готовы поддерживать ВОЗ, вести постоянную борьбу с коронавирусом, превращать вакцину в общедоступное глобальное благо", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, Россия и Китай должны продолжить усиление взаимодействия в политической и экономической сферах. "Нам важно руководствоваться договоренностями в верхах, последовательно укреплять политическое доверие, стратегическое взаимодействие, расширять сопряжение "Один пояс - один путь" с ЕАЭС, продвигать параллельное скоординированное развитие этого проекта и Большого евразийского партнерства, подавать пример взаимовыгодного сотрудничества мировых держав", - продолжил он.

Как отметил глава китайского дипведомства, РФ и КНР "должны быть лидерами в сфере передовых технологий". Ван И призвал укреплять кооперацию в сфере внедрения научно-технических достижений, проводить обмены кадрами, а также предоставлять научно-техническую поддержку для практического сотрудничества двух стран и повышения уровня жизни людей.

Министр подчеркнул, что Китай и Россия должны стать защитниками международной справедливости. "Мировое сообщество стоит перед выбором в пользу односторонности или многосторонности, в пользу сотрудничества или конфронтации. Как постоянные члены СБ ООН и основные растущие экономики, Китай и Россия готовы с мировым сообществом отстаивать международную систему под эгидой ООН, соблюдать цели и принципы Устава ООН, подтверждать обязательства перед многосторонним миром, активно реформировать и совершенствовать систему глобального управления, выступать за открытую мировую экономику во имя сообщества и единой судьбы человечества", - заключил он.