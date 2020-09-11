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Кризис на Украине

На Украине открыли 15 новых дел против Порошенко

Уголовные дела открыты по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена" и "Финансирование терроризма"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Против экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных дел, их расследует Служба безопасности Украины. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции адвокат пятого президента Игорь Головань.

"4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже [расследует] Служба безопасности Украины", - сказал он.

По словам адвоката, уголовные дела открыты по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена" и "Финансирование терроризма".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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