Китай подготовил ответные ограничительные меры в отношении персонала дипмиссий США

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. КНР подготовила ответные ограничительные меры в отношении персонала дипмиссий США на территории материкового Китая и Гонконга. Об этом в пятницу заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь.

"Чтобы побудить США как можно скорее отменить свои ошибочные решения, Китай недавно выпустил дипломатическую ноту и наложил встречные ограничения на деятельность посольства США в Китае и американского консульства в Гонконге, а также их персонал", - приводит слова Чжао Лицзяня сайт МИД КНР.

По его словам, эти контрмеры являются "законным и необходимым ответом на неправильные действия Соединенных Штатов", они касаются в том числе и "американских дипломатов высокого уровня". При этом Чжао Лицзянь не уточнил, в чем именно будут выражаться данные ограничения.

"Мы еще раз призываем Вашингтон немедленно исправить свои ошибки и снять необоснованные ограничения на деятельность китайского посольства и его персонала в США", - добавил Чжао Лицзянь.

2 сентября госсекретарь США Майкл Помпео заявил о введении ряда ограничений для дипломатов КНР в США. Для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из Китая теперь потребуется получать специальное разрешение Госдепартамента. Кроме того, китайским дипломатам необходимо также получать разрешение на проведение за пределами дипломатических учреждений "культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек". Глава американского внешнеполитического ведомства назвал данные действия "прямым ответом на чрезмерные ограничения", наложенные Пекином на американских дипломатов.

3 сентября МИД КНР выразил протест в связи с этим и заявил, что Китай готов дать законный и необходимый ответ на введенные Соединенными Штатами ограничения на деятельность китайских дипломатов на территории страны.