СК Белоруссии сообщил о четырех подозреваемых по уголовному делу после акции в Минске

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении четырех граждан республики после несанкционированной акции 6 сентября в центре Минска. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении. - Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признаны четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет".

В СК отметили, что "в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тыс. рублей (около $11,4 тыс.)".

В Минске 6 сентября прошла многотысячная акция протеста против действующей власти. Протестующие прошли маршем к резиденции президента. Правоохранительные органы задержали несколько сотен человек. В целом по стране, по данным МВД, за участие в несанкционированных акциях было задержано более 600 человек.