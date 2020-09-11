На Украине заявили о подкупах избирателей во время проведения предвыборной кампании

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" зафиксировала многочисленные нарушения в ходе подготовки к местным выборам в стране, назначенным на 25 октября. Об этом заявил ее глава Алексей Кошель на пресс-конференции в пятницу.

По словам Кошеля, обнаружены четыре ключевые проблемы организации технологического процесса нынешней избирательной кампании. Первой из них он назвал использование политиками технологии подкупа избирателей уже на протяжении двух месяцев. "Это проявляется в непрямом подкупе - массовой раздаче продуктовых наборов, технологиях "новой гречки", когда раздают не продуктовые наборы, а средства индивидуальной защиты, предоставлении избирателям услуг досуга - концертная деятельность", - пояснил Кошель. По его словам, организация уже зафиксировала более 50 примеров проведения концертов при параллельной агитации потенциальных кандидатов на них. Он напомнил, что регистрация кандидатов начнется во вторник, 15 сентября.

Второй проблемой было названо несовершенство украинского Избирательного кодекса. В качестве основного примера Кошель привел ошибку, зафиксированную в кодексе, которая заключается в крайне низкой максимальной стоимости агитационной продукции, и любое превышение этой мизерной суммы, а оно неизбежно, будет считаться нарушением. "Мы или загоним агитационную кампанию в тень, когда агитацию будут проводить, например, некие благотворительные фонды, или кандидаты и политические партии не смогут реализовать свое право на агитацию", - пояснил он последствия продолжения действия существующей нормы и призвал парламент внести соответствующие технические правки в кодекс.

Третьей проблемой нынешней избирательной кампании на Украине глава общественной организации назвал "манипуляции с изменением избирательного адреса". В качестве примера он назвал зафиксированные в МВД попытки замены избирательного адреса за финансовое вознаграждение, целью которых является искажение результатов выборов в определенных общинах.

Еще одной серьезной проблемой Кошель считает риски проведения выборов в период пандемии коронавируса. Он утверждает, что правительство Украины готовит решение о переводе ответственности за закупку средств индивидуальной защиты для членов комиссий на местные бюджеты. "Ключевая проблема в том, что нет расчетов, сколько денег имеется в резервных фондах [на местах]. В местных общинах фонды могут быть почти пустыми, и общины не смогут найти деньги на обеспечение проведения выборов", - уточнил он, добавив, что подобные расходы необходимо нести за счет государственного бюджета.

Выборы по новым правилам

Избирательная кампания перед проведением местных выборов на Украине началась 5 сентября и завершится 25 октября. В этом году ее правила изменились в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов. Обязательно соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии. В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политической партии, за которых также можно отдать голос. Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) главы и депутатов в областные, городские, районные советы. Выборы пройдут на всей территории страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в которых, согласно постановлению Рады, выборы проводиться не будут.