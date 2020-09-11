Лукашенко попросил ученых подумать, куда направить дополнительную энергию БелАЭС

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от белорусских ученых современных, инновационных предложений по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), сообщает в пятницу БелТА.

"Вы нам подскажете то, что мы, может быть, не видим - где можно эту энергию использовать, - обратился глава государства к участникам встречи в Национальной академии наук. - Предлагайте решения, решения на будущее, которые обеспечат наш суверенитет и независимость".

Лукашенко также подчеркнул правильность принятого в свое время решения о возведении АЭС в Беларуси. "Непросто тогда мне было принимать это решение по строительству атомной станции, в одиночку шел. Сегодня многие уже согласны: правильно, что мы построили эту современную станцию. Будем использовать ее по всем направлениям", - сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия должна заниматься своими открытиями и изобретениями. "Благодаря этому мы осваиваем и энергию мирного атома на нашей первой атомной электростанции. Это одна из причин давления на нас. В Польше можно планировать - новую станцию им американцы построят, - а нам нельзя. Финляндии можно строить атомные реакторы, а нам нельзя", - обратил внимание президент. Он также заметил, что АЭС работают и вокруг Белоруссии, однако, несмотря на это, на Белоруссию все равно осуществляется давление в вопросе строительства своей станции. "Без меня или со мной вы поймете, что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешевая энергия. Это величайшая безопасность для нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

1 сентября правительства Эстонии, Латвии и Литвы согласовали новые правила торговли электроэнергией с третьими странами, которые предусматривают отказ от закупки электричества в Белоруссии после запуска БелАЭС. А президент Литвы Гитанас Науседа прямо заявил, что импорт электроэнергии с БелАЭС следует рассматривать как поддержку режима Александра Лукашенко. Чуть позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский объявил, что Варшава также пока не рассматривает возможность приобретения электроэнергии в Белоруссии.

Начало производственной эксплуатации станции намечено на четвертый квартал. В Белоруссии заявляют, что претензии к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.