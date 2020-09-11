Reuters: слушания по делу Ассанжа возобновятся в суде Лондона 14 сентября

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Слушания по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые в четверг были отложены из-за подозрения на заражение новым коронавирусом у одного из юристов с американской стороны, возобновятся 14 сентября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Как подчеркнуло агентство, тест на коронавирус у адвоката, представляющего интересы Соединенных Штатов, показал отрицательный результат, в связи с чем было принято решение возобновить заседания со следующей недели.

Из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, слушания по делу Ассанжа проходят в полувиртуальном режиме. Часть юристов и свидетелей участвуют в них по видеосвязи. Существенно ограничено также количество журналистов, которые могут присутствовать в зале. При этом следить за ходом заседания можно с помощью конференц-связи.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Начавшиеся 7 сентября слушания изначально были рассчитаны на четыре недели.

Перед судьей Ванессой Барайтсер, под председательством которой проходят слушания, не стоит задача вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.