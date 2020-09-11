Афины ждут предложений ЕС по новой миграционной политике после пожара на Лесбосе

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Греция ожидает предложений Еврокомиссии по новой политике ЕС в сфере миграции и предоставления убежища. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Заявления сторон распространила пресс-служба правительства.

Мицотакис поблагодарил Схинаса за его визит в четверг на греческий остров Лесбос, где сгорел временный центр по размещению беженцев и мигрантов. Он также выразил надежду, что эта трагедия подтолкнет к осознанию того, что ЕС "нужна новая амбициозная политика в области миграции и предоставления убежища". "Мы с нетерпением ждем предложений Еврокомиссии, которые, как я полагаю, будут обнародованы в следующем месяце", - сказал греческий премьер.

Говоря о будущем миграционного центра, он подчеркнул, что после восстановления "модель работы и управления" в нем будет изменена. Он также высказался за обсуждение "более широкого участия Европы" в приеме мигрантов, их идентификации и предоставлении им убежища.

В свою очередь заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнул, что страны ЕС работают над "новой европейской политикой в сфере миграции и убежища".

В ночь на среду в лагере Мориа на греческом острове Лесбос возник сильный пожар. Лагерь практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов расположились на автомобильном шоссе. Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере заразились коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей.