В Минске назвали резолюцию Сейма Литвы бесцеремонной попыткой вмешательства в дела

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской лидером Белоруссии является бесцеремонной попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил журналистам в пятницу председатель комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных, который является руководитель белорусской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.

"Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литовской Республики - это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказал глава парламентской комиссии.