В США заявили, что обсуждают с Европой "адресные санкции" в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США обсуждают со странами Европы "адресные санкции" в отношении Белоруссии. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Он в конце августа посетил Вильнюс, Москву, Киев и Вену для обсуждения вопросов, связанных прежде всего с обстановкой в Белоруссии.

"Мы тесно координируем с нашими союзниками и партнерами дальнейшие шаги, которые включают санкции, - заявил он. - США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Белоруссии и других высокопоставленных лиц. Кроме того, мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии".

По словам Бигэна, предпринимаемые США и их союзниками меры "должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Белоруссии". "Наши санкции действуют на протяжении нескольких лет, а европейские партнеры восстанавливают те санкции, которые были отменены для того, чтобы установить более тесные отношения с Белоруссией и, возможно, смягчить ее политику, - продолжал он. - Помимо тех 17 лиц, на которых распространяются санкции, мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами ряд мер, о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем".

По его словам, США считают, что народ Белоруссии отверг Александра Лукашенко как своего лидера и у него "нет легитимности". "Режим не работает в интересах белорусского народа. <...> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти", - сказал Бигэн.

США не увязывают свои переговоры по ядерному оружию с РФ с ситуацией в Белоруссии, уточнил первый замгоссекретаря.