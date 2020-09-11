Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".

"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества", - сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. "Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Белоруссии", - добавил Моравецкий.

"Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", - констатировал он.

По словам Моравецкого, премьеры согласовали общую позицию по ситуации в Белоруссии. "Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим. Призываем немедленно освободить политических заключенных", - сказал он.

Вишеградская группа также предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, добавил премьер Польши.

Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны, которых поддерживает ЕС, и Турцией с другой.