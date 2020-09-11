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Кризис в Белоруссии

МИД Латвии сообщил о выдаче 57 виз жителям Белоруссии из-за угрозы преследования

Латвия также продолжает рассматривать прошения о предоставлении политического убежища, которые подали граждане Белоруссии

РИГА, 11 сентября. /ТАСС/. Латвия выдала 57 виз лицам, которым угрожает политическое преследование в Белоруссии. Об этом министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс заявил в пятницу в эфире телеканала "RigaTV 24".

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Как добавил министр, правительство Латвии выделило уже €200 тыс. на лечение пострадавших участников акций протеста в Белоруссии в медицинских учреждениях этой балтийской республики, а также на поддержку журналистов и различных групп белорусского общества. Латвия также продолжает рассматривать прошения о предоставлении политического убежища, которые подали граждане Белоруссии, добавил Ринкевичс.

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