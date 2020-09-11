Россия и Китай призвали не проявлять двойных стандартов в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай призывают международное сообщество не проявлять политику двойных стандартов в отношении борьбы с терроризмом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги, члена Госсовета КНР Ван И.

"Две стороны призывают международное сообщество к совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом, вместе вести комплексную политику, искоренять не только симптомы, но и первопричины этих явлений, а также сформировать единый глобальный фронт борьбы с терроризмом на основе ООН", - цитируется совместный документ в сообщении на сайте МИД КНР.

"Необходимо противостоять проявлению политики двойных стандартов в отношении контртеррористических мер", - отмечается в документе.