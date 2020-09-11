Apple удалил четыре приложения ВГТРК из App Store на территории Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога App Store на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга ВГТРК.

"Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также популярного новостного приложения "Вести.ру" из каталога App Store", - сказали в пресс-службе.

Причиной блокировки стало "требование Службы безопасности Украины", подчеркнул собеседник агентства.

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" попали под запрет 15 мая 2017 года, позже в санкционный список Киев добавил несколько российских телеканалов - "СТС Медиа", "Спас ТВ", "Телеканал ТВ3" и "Мир", а также издательский дом "Комсомольская правда" и ряд радиостанций, большая часть из которых работает в Крыму.