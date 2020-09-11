США не склонны к введению секторальных санкций против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Американская администрация не склонна к введению на данном этапе секторальных санкций в отношении экономики Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"В наших первоначальных планах мы рассматриваем адресные санкции в отношении лиц, в наибольшей степени ответственных за [нынешние] обстоятельства [в Белоруссии] - как насилие, так и проведение выборов. Сигнал для них будет очень ясен: их нынешним поведением в отношении собственных сограждан будут затронуты как их активы, так и их способность выезжать [на Запад]. <...> Что касается секторальных санкций или санкций в отношении предприятий, то, полагаю, по мере развития событий, возможно, были бы рассмотрены дополнительные меры. Однако мы также учитываем то, что народу Белоруссии нужно трудиться, нужно зарабатывать, чтобы жить", - заявил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, американское правительство восхищается "храбростью тех, кто решил отложить свои инструменты, отойти от станков на заводах и в мастерских Белоруссии", чтобы принять участие в забастовках и стачках, поддерживает таких лиц. "Ясный сигнал заключается в том, что белорусская оппозиция едина, охватывая весь слом белорусского общества", - считает Бигэн. "Однако мы также не хотим навязывать гражданам Белоруссии дополнительные карательные меры, если только это не будет абсолютно необходимо и не требуется для поддержки целей, которых мы добиваемся в Белоруссии, - утверждал дипломат. - Сказал бы, что у США нет враждебности по отношению к народу Белоруссии, и мы хотим подогнать свою политику к активной защите его интересов <...>".

Бигэн в конце августа посетил Вильнюс, Москву, Киев и Вену для обсуждения вопросов, связанных прежде всего с обстановкой в Белоруссии.