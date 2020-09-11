США продолжат преследовать террористов, которые угрожают американцам

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат вести борьбу с террористами по всему миру для защиты своих граждан. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на проводимой близ Шенксвилла (штат Пенсильвания) церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

"Америка никогда не перестанет преследовать террористов, которые угрожают нашим гражданам. Меньше года назад американские воины ликвидировали свирепого убийцу и лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) [Абу-Бакра] аль-Багдади. Вскоре после этого наши воины также уничтожили иранского палача, который убил тысячи американских военнослужащих, главного террориста в мире - Касема Сулеймани (командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции - прим. ТАСС)", - отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что с 11 сентября 2001 года "около 6 млн мужчин и женщин записались в ряды Вооруженных сил США". "Более 7 тысяч героев отдали свои жизни с того дня для того, чтобы защитить свободу", - отметил хозяин Белого дома, вспоминая американских солдат, погибших в различных операциях по всему миру в рамках борьбы с глобальным терроризмом.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек.