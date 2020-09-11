Спецпредставитель США подтвердил сокращение войск в Афганистане до 4,5 тыс. к ноябрю

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся на втором этапе сокращения контингента в Афганистане, к ноябрю в республике останется 4,5 тыс. военнослужащих. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и совместная декларация с афганским правительством предусматривают поэтапное сокращение и вывод наших сил. Это касается не только США, но и коалиции, и союзников по НАТО", - сказал он.

"Мы находимся на втором этапе сокращения. В рамках первой фазы остается 8 600 военнослужащих, второй - 4 500 к середине октября - середине ноября, - отметил спецпредставитель. - Мы находимся в этой фазе".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.