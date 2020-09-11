Глава МИД Чехии не исключил задержку консультаций с РФ из-за ситуации вокруг Навального

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Алексеем Навальным может отразиться на подготовке консультаций между Прагой и Москвой. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, комментируя сделанное ранее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Российская сторона вновь прибегает к дипломатии через СМИ и социальные сети, - отметил министр. - Еще в начале сентября я сказал, что начало консультаций с российской стороной откладывается с учетом атмосферы в Белоруссии. Одновременно я сказал, что, хотя консультации между Чехией и РФ являются двусторонним делом, выяснение ситуации с господином Навальным настолько важно, что мы не можем исключить, что она коснется наших консультаций".

Чехия, по словам министра, будет формировать свой подход к готовящимся консультациям с РФ, исходя из общей позиции государств - членов Евросоюза по Навальному. Опираясь на нее, Прага будет "развивать дальнейшие действия в двусторонних отношениях" с Россией.

Чешское правительство два месяца назад назначило уполномоченным на консультациях с РФ руководителя международного департамента администрации президента республики Рудольфа Йиндрака. Российскую делегацию должен возглавить первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

Как заявила в пятницу на брифинге Захарова, намерение Чехии обусловить проведение планируемых консультаций с Россией по проблематике двусторонних отношений с состоянием здоровья Навального вызывает удивление. По ее словам, "Прага уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций с Москвой, но при этом предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального, здорового, конструктивного диалога".