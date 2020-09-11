США не намерены отказываться от отправки своего посла в Минск

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике. Это подтвердил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"Что касается посла, то у нас есть отличная кандидатура, выбранная президентом [США Дональдом Трампом], - Джули Фишер. Ее кандидатура все еще проходит процесс утверждения в [Сенате Конгресса] США. Мы считаем, что США очень важно иметь представителя в Белоруссии, способного излагать американскую политику и твердо представлять ценности и интересы, которые, на наш взгляд, должны учитываться в наших отношениях с Белоруссией", - заявил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

"Я с большим воодушевлением обратил внимание на присутствие нескольких наших партнеров - [иностранных] послов [в Минске], стоящих плечом к плечу с отважными членами Координационного совета [белорусской оппозиции], такими как Светлана Алексиевич. И я с большим нетерпением жду того, что посол США будет стоять плечом к плечу с ее коллегами в Белоруссии в защиту белорусского народа", - добавил Бигэн.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.