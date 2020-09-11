СМИ: США в ближайшее время объявят о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США, как ожидается, могут в пятницу объявить о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. Об этом сообщил новостной портал Axios со ссылкой на представителей данной арабской страны, еврейского государства и американской администрации.

"Белый дом объявит сегодня о присоединении Бахрейна к ОАЭ в процессе нормализации отношений с Израилем", - отмечается в публикации. В рамках процесса Бахрейн и Израиль должны установить дипломатические отношения.

По данным портала, на следующей неделе Вашингтон посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.