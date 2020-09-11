Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима белорусскими пограничниками. Об этом в пятницу сообщило агентство УНН , ссылаясь на информацию украинского МИД.

"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Белоруссии украинская сторона направила ноту в МИД РБ [Республики Беларусь] с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", - сообщили в ведомстве. По словам дипломатов, Киев считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Белоруссии "недружественным". "Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - добавили в МИД.

Кизим сообщал ранее, что сотрудники пункта пропуска нарушили нормы международного права, обыскав его автомобиль при въезде на белорусскую территорию при возвращении из Киева.

В то же время Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что пограничники не досматривали автомобиль посла или его багаж. По их данным, был проведен осмотр транспортного средства, "который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Белоруссия о государственной границе". Таким образом, по версии белорусской стороны, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были.

Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД Украины после того, как 17 августа Киев отозвал его в связи с событиями после выборов президента Белоруссии. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это решение было принято для проведения консультаций и "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности". К такому шагу в отношениях с Минском Киев прибегнул впервые.

Это решение было вызвано и тем, что 14 августа Минск передал Москве 32 граждан России, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. Кулеба подчеркнул, что это было сделано, "несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине". Впоследствии Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Белоруссии из-за ситуации в этой стране.