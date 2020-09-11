Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились о дипотношениях

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении, которое в пятницу разместил у себя на странице в Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках телефонного разговора сегодня договорились об установлении полноценных дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном, - отмечается в документе. - Это исторический прорыв для дальнейшего мира на Ближнем Востоке. Завязывание прямого диалога и отношений между двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные изменения в регионе, укрепит стабильность, безопасность и обеспечит процветание на Ближнем Востоке".

"Королевство Бахрейн приняло приглашение Дональда Трампа принять участие в церемонии подписания [соглашения о полной нормализации отношений] между Израилем и ОАЭ 15 сентября в Белом доме, где Биньямин Нетаньяху и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни [также] подпишут историческую мирную декларацию", - говорится в тексте.

Ранее новостной портал Axios сообщил, что наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа посетит на следующей неделе Вашингтон. По данным издания, США последние две недели оказывали воздействие на Бахрейн последовать примеру ОАЭ.

"[Зять и старший советник американского лидера] Джаред Кушнер и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в ходе визита в Манаму запрашивали короля Бахрейна и наследного принца о нормализации отношений с Израилем", - отмечает портал.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Сделка, в которой участвуют три стороны, получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.