В штабе Бабарико сообщили, что юриста Илью Салея взяли под стражу

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусские власти избрали в отношении юриста штаба экс-претендента в президенты республики Виктора Бабарико Ильи Салея меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе штаба со ссылкой на отца юриста Василия Салея.

Илья Салей, который также был одним из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находится в статусе подозреваемого по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

"Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, там он будет ждать предъявления обвинения", - сказал Василий Салей.

По его словам, по истечении 72 часов с момента задержания его сына, было принято решение о заключении его под стражу.