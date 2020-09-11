Трюдо не видит конфликта интересов в скандале вокруг фонда WE Charity

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не считает, что в скандале вокруг благотворительного фонда WE Charity имеет место конфликт интересов. Об этом он заявил журналистам в пятницу после встречи с главой провинции Онтарио Дагом Фордом. Выступление транслировали национальные телеканалы.

"Там не было никакого конфликта интересов", - сказал Трюдо. Он считает, что в условиях пандемии его правительство искало "любые возможности", чтобы быстро помочь канадцам, в том числе и студентам. Для помощи последним и планировалось привлечь фонд WE Charity.

Ранее независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и бывшего министра финансов Уильяма Морно (покинул пост по собственному желанию после начавшегося скандала), так как их семьи тесно связаны с WE Charity. В частности, по данным телеканала CBC, мать Трюдо и его брат за выступления на различных мероприятиях фонда за последнее время получили не менее 282 тыс. канадских долларов ($210 тыс.).

Премьер-министр ранее заявил финансовому комитету парламента, что не влиял на решение о выборе фонда WE Charity для запуска госпрограммы, которая в итоге была передана для реализации одной из госструктур.

Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии COVID-19. Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов ($670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо.