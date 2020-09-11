В США заявили, что будут продолжать взаимодействие и "честный диалог" с Россией

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США настроены на продолжение взаимодействия и "честный диалог" с Россией. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
Он отвечал на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать резкую критику постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора в адрес более чем сотни авторитетных американских неправительственных специалистов, которые в начале августа в открытом письме призвали Вашингтон к пересмотру политики в отношении Москвы, предупредили об опасностях дальнейшего ухудшения двусторонних связей.
"По поводу американо-российских отношений и различных взглядов всего спектра неправительственных экспертов касательно надлежащего курса в отношении России могу сказать лишь следующее: те из нас, кто в правительстве [США] занимается стоящими перед нами критически важными вопросами, подобными трагическому отравлению Алексея Навального или обеспечению мирного исхода в Белоруссии, дающего белорусскому народу <...> право на свободные и справедливые выборы, [убеждены в том, что] нам [американским властям] действительно надо вести переговоры с российским правительством, поскольку это в такой же степени отвечает интересам России, как и США", - отметил Бигэн.
С его точки зрения, в случае с ситуацией вокруг Навального, который, согласно утверждениям властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества, "бремя проведения расследования падает целиком на плечи правительства России, которому необходимо реагировать с гораздо большей оперативностью на применение запрещенного отравляющего вещества нервно-паралитического действия, химического оружия на российской территории против российского гражданина".
"Нам кажется невероятным, что такое происходит в какой бы то ни было стране, а правительство не реагирует с надлежащей оперативностью, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства США.
"Так что в наших отношениях с Россией мы будем продолжать взаимодействие, мы будем продолжать поддерживать честный диалог и обмен мнениями между двумя странами. Мне кажется, речь идет о надлежащих обязанностях наших дипломатов в Госдепартаменте. И наше намерение заключается в том, чтобы продолжать заниматься этим", - подчеркнул Бигэн.