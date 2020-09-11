Трамп считает, что Палестина нормализует связи с Израилем

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Палестина будет вынуждена нормализовать отношения с Израилем, поскольку аналогичным образом до нее поступит большинство арабских стран. Такое мнение выразил в пятницу американский президент Дональд Трамп, объявляя в Белом доме о достижении Израилем и Бахрейном при посредничестве США соглашения о нормализации отношений.

"Мы считаем, что в конечном счете большинство [арабских] стран присоединится [к договоренностям о нормализации отношений с Израилем], и палестинцы окажутся в очень хорошем положении. Они хотят прийти. Они захотят прийти, потому что пришли все их друзья. Есть огромный энтузиазм относительно присоединения к сделке", - заявил глава администрации США.

Как ранее сообщила американская администрация, Бахрейн присоединится 15 сентября к торжественной церемонии в Вашингтоне, на которой договоренности о нормализации связей подпишут Израиль и ОАЭ.