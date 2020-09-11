В Иране назвали предательством Палестины нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Нормализация отношений с Израилем со стороны Бахрейна является предательством дела ислама и палестинцев. Такое мнение в пятницу на своей странице в Twitter высказал советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Компромисс Бахрейна и Израиля - это великое предательство дела ислама и палестинцев", - сказал он. По его словам, "неосмотрительные [действия] лидеров ОАЭ и Бахрейна не должны открывать дорогу для сионистских проектов".

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Сделка, в которой участвуют три стороны, получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.