Тихановская не исключила избрания нового президиума Координационного совета оппозиции

"Мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум", - сказала она в интервью интернет-порталу tut.by, опубликованном в пятницу.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Затем она покинула территорию страны.

14 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Совет заявил, что его задача - обеспечение трансфера власти. Позже был избран президиум, в который вошли семь человек. В данный момент лишь одна из них - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - остается на свободе и находится в Белоруссии. Остальные либо выехали из страны, либо были задержаны. Однако при формировании Координационного совета было заявлено, что в его работе смогут принимать участие только те, кто находится в Белоруссии. По последним данным, в организации заявляют, что в расширенном составе совета числятся около 4 300 человек.