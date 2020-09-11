Киев пообещал обеспечить сохранение режима тишины в Донбассе

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Киев обещает сделать все для сохранения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил в пятницу украинским журналистам руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим тишины, который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей ", - приводит слова Ермака агентство Укринформ.

По его словам, сроки "нормандского саммита" на прошедшей встрече не были определены, однако глава офиса украинского лидера выразил надежду, что встречу на высшем уровне удастся провести до конца 2020 года.

"Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года ", - сказал Ермак.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на ней не были достигнуты прорывы. Он указал на то, что стороны поддержали идею сохранения режима тишины. Замглавы администрации российского президента также отметил, что на встрече политсоветников тема проведения нового саммита "четверки" не поднималась.