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Кризис на Украине
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В Киеве заявили, что советники "нормандской четверки" встретятся в ближайшие недели

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также сообщили, что советники лидеров стран "нормандской четверки" обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились о новой встрече в течение следующих недель. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения парижских договоренностей и подготовки берлинского саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы украинского государства также сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста. "Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время", - отметили в офисе президента Украины.

Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" прошла в пятницу в Берлине. По итогам встречи заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на ней не были достигнуты прорывы. Он указал на то, что стороны поддержали идею сохранения режима тишины в Донбассе. Замглавы администрации российского президента также отметил, что на встрече политсоветников тема проведения нового саммита "четверки" не поднималась.

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