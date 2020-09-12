Помпео прибудет с визитом на Кипр для обсуждения ситуации в регионе

НИКОСИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в субботу с визитом на Кипр для обсуждения ситуации в регионе Восточного Средиземноморья. Глава Госдепартамента прилетит на остров из Катара, где он принимает участие в межафганских мирных переговорах.

По прибытии в международный аэропорт города Ларнака Помпео направится в столицу острова Никосию. Там он будет принят в президентском дворце главой Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а также своим коллегой, министром иностранных дел островного государства Никосом Христодулидисом.

Визит Помпео пройдет после ранее состоявшихся телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Находясь на пути в столицу Катара Доху, Помпео заявил журналистам на борту самолета, что конфликт в Восточном Средиземноморье должен быть урегулирован мирным и дипломатическим путем, и что американская сторона надеется, что "военные силы будут отозваны" для того, чтобы могли состояться "настоящие переговоры".

Эскалация напряженности в регионе произошла на фоне возросших амбиций Турции в отношении шельфовых зон Греции и Кипра. Анкара направила турецкое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы турецких кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе, который Турция объявляет зоной своего шельфа. В результате Греция привела в готовность свои вооруженные силы и развернула военный флот в районе около острова Кастелоризо.

Буровые же работы на кипрском шельфе Турция осуществляет уже давно. Анкара, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Турция уверяет, что ее буровые суда, сопровождаемые военными кораблями, находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, которая неоднократно обвиняла Анкару в "пиратстве", а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

При этом еще сильнее ситуация в Восточном Средиземноморье накалилась в начале сентября, когда Госдепартамент США объявил о решении временно снять ограничения на экспорт нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере для Кипра. МИД Греции приветствовал решение американской администрации, в Анкаре же назвали частичную отмену эмбарго шагом, наносящим ущерб региону.

Эмбарго на поставки американских вооружений Кипру Вашингтон ввел в 1987 году с целью поддержки процесса объединения греческой и турецкой частей острова. Однако условиями для его полного снятия власти США объявили борьбу Кипра с отмыванием денег и введение официальной Никосией запрета на заход российских военных кораблей в морские порты Кипра.

Спустя четыре дня после Лаврова

Майкл Помпео приезжает на Кипр спустя четыре дня после завершения рабочего визита на остров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На встрече с президентом Анастасиадисом глава российского МИД заявил, что Москву очень тревожит, что США пытаются стравливать страны друг с другом и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять всех остальных следовать этой линии. Министр назвал такую позицию прискорбной, подчеркнув, что единственным путем урегулирования проблем в любой точке мира является "поиск компромиссов, поиск баланса интересов".

9 сентября, то есть уже на следующее утро после завершения визита Лаврова, глава кипрского МИД Христодулидис дал понять в эфире национального радио, что его страна будет и дальше принимать российские военные корабли в своих морских портах. По его словам, Кипр всегда оказывал поддержку судам любых стран по гуманитарным соображениям и не собирается отказываться от такого подхода. При этом он добавил, что отдельного соглашения с Москвой по данному поводу пока нет, однако стороны ведут диалог по теме. При этом Христодулидис подчеркнул, что Россия не использует кипрские порты для своих операций с тех пор, как у нее появилась своя морская база в Сирии.

Изначально Помпео собирался посетить Кипр еще 7 января прошлого года по завершении турне по четырем странам постсоветского пространства - Украине, Белоруссии, Казахстану и Узбекистану. Однако эти планы оказались сорваны из-за обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном на фоне ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США в Ираке в ночь на 3 января. Кипрские СМИ ожидали, что глава Госдепартамента перенесет визит на весну, но свои коррективы в ситуацию уже внесла пандемия коронавируса.