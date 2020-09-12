Трамп: нормализация между арабами и Израилем отразится позитивно на ситуации вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Нормализация отношений между арабскими государствами и Израилем отразится позитивным образом и на ситуации вокруг Ирана. С таким прогнозом выступил в пятницу американский президент Дональд Трамп, объявляя в Белом доме о достижении Израилем и Бахрейном соглашения о нормализации отношений при посредничестве США.

"Хорошая новость заключается в том, что у нас теперь на Ближнем Востоке есть много других [арабских] стран, которые хотят быть частью этого (процесса нормализации связей с Израилем - прим. ТАСС). А это означает мир. Потому что они устали воевать. <...> Даже великие воины устают от войны", - заявил глава администрации США.

"И я вижу в конечном счете позитивное развитие событий с Ираном, - сказал Трамп. - Считаю, что все это может сработать очень хорошо".

Обстановка на Ближнем Востоке пережила в начале текущего года период резкого обострения после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские войска: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

До этого (в 2018 году) Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок.

Нынешняя администрация США во главе с Трампом декларирует готовность к заключению с Ираном новой договоренности на замену СВПД и выдвигает Тегерану 12 конкретных условий подписания такого соглашения. Вашингтон требует от Тегерана, в частности, завершить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония, остановить дальнейшую разработку ракетных вооружений, прекратить предполагаемую поддержку террористов, освободить всех удерживаемых американских граждан. Эти и остальные требования перечислил в своей программной речи в мае 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео.