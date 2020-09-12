Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта "Лахта"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американские власти в ходе проводимого расследования получили список предполагаемых участников так называемого проекта "Лахта", который, по предположению Вашингтона, реализовывался с целью "подорвать демократический процесс и посеять недоверие к кандидатам на политические посты и политической системе [США] в целом". Это следует из документов, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в электронной базе суда штата Вирджиния.

В четверг власти США предъявили гражданину России Артему Лифшицу обвинения в причастности к сговору с целью электронного мошенничества. Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.

"В ходе этого расследования правоохранители получили ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному [американским властям] члену проекта "Лахта". При изучении содержания этой электронной почты правоохранители установили списки [участников] проекта "Лахта" за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники [проекта с указанием] отделов и должностей", - говорится в письменных показаниях по делу Лифшица, опубликованных в электронной базе суда в четверг. Показания давала специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер, лично принимавшая участие в расследовании.

По ее утверждению, в обнаруженных документах также "отражен факт того, что проект "Лахта" скрывал свою деятельность, оплачивая [работу] своих участников через различные компании, в числе которых Azimut LLC ("Азимут")".

Проект, как утверждает агент Секретной службы США, начиная примерно с середины 2014 года "действовал через ряд российских организаций", в числе которых Тернер называет "Агентство интернет-исследований", "Медиасинтез" (MediaSintez LLC), "Главсеть" (GlavSet LLC), "Миксинфо" (MixInfo LLC), "Азимут", "Новинфо" (NovInfo LLC), "Федеральное агентство новостей" (Federal News Agency LLC) и другие. По мнению следствия, эти юридические лица "наняли сотни людей в целях поддержки операций проекта "Лахта" с годовым глобальным бюджетом в миллионы долларов".

"Для достижения своих целей участники проекта "Лахта" приезжали в США, чтобы собирать разведданные, создали компьютерную инфраструктуру [в] США, создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы. Кроме этого, члены проекта "Лахта" приобретали поддельные документы, чтобы продолжать свою деятельность, занимались кражей личности в США, чтобы открывать счета в банках", - утверждает Тернер.

Заявления о вмешательстве

Расследованием приписываемых Москве попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход голосования.

Руководство РФ предупреждает, что в связи с приближением в США новых президентских выборов, намеченных на 3 ноября, не подкрепленные доказательствами обвинения в адрес Москвы со стороны американских официальных лиц будут только множиться.