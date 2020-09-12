Бомбардировщики ВВС США совершили полет близ российских островов в Восточно-Сибирском море

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Три бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США провели полет близ российских островов в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщило в пятницу Европейское командование ВС Соединенных Штатов.

"Базирующиеся в Техасе бомбардировщики B-1 Lancer из резерва ВВС США вчера (в четверг - прим. ТАСС) пролетели <...> из Техаса в самую восточную точку зоны ответственности Европейского командования ВС США. Сразу после [завершения] миссии в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирским морем самолеты и их экипажи были отправлены на авиабазу <...> в штате Аляска", - говорится в сообщении.

Полет прошел "в международном воздушном пространстве близ острова Врангеля и Новосибирских островов". Весь полет длился 14 часов.

Как отмечает Европейское командование, три B-1 Lancer "продемонстрировали, как американские стратегические бомбардировщики могут помочь в выполнении любой миссии в любой точке мира".

В пятницу главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин заявил, что Россия фиксирует возросшее число полетов боевой авиации НАТО у границ РФ. Комментируя тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России, он назвал эти действия враждебными и провокационными.