Американский журнал рассказал о "новом" ядерном оружии Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о новом ядерном оружии, аналогов которого нет у России и Китая, вероятно, имел в виду ядерную боеголовку малой мощности W76-2. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в четверг в американском журнале Popular Mechanics.

Ранее газета The Washington Post разместила на своем сайте выдержки из готовящейся к публикации книги американского журналиста Боба Вудворда Rage ("Ярость"). Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом. По словам журналиста, президент США в беседах с ним, помимо прочего, заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

"Трамп говорил вряд ли о совершенно новом типе вооружений, а, скорее, о модифицированной боеголовке W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности", - пишет издание. Оно обращает внимание на то, что федеральное правительство США никогда официально не сообщало о разработке оружия, схожего с тем, о котором говорил глава государства. При этом разработка новых видов ядерных вооружений требует огромных затрат и не менее десяти лет, отмечает издание.

История вопроса

Информационно-аналитический центр "Джейнс" в феврале со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда сообщил, что ВМС США приняли на вооружение баллистические ракеты, размещаемые на подводной лодке (БРПЛ), с ядерной боевой частью (БЧ) малой мощности W76-2. "Этот дополнительный потенциал повышает возможности сдерживания и обеспечивает Соединенные Штаты системой оружия высокой степени живучести и малой мощности для быстрого нанесения удара. Он поддерживает нашу приверженность расширенному сдерживанию и демонстрирует потенциальным противникам, что не существует никакого преимущества в ограниченном применении ядерного оружия, потому что США могут эффективно и решительно реагировать на любой сценарий угрозы", - сказал он.

Впервые информация, указывающая на поступление в строй ВМС данного вида оружия, стала общедоступной 29 января, благодаря размещенному в интернете докладу Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). Как говорится в докладе, согласно планам, первой подводной лодкой с новой БЧ будет ПЛАРБ USS Tennessee SSBN-734, которая в последние недели 2019 года прибыла на базу Кингс-Бей (штат Джорджия), чтобы осуществлять патрулирование в Атлантическом океане с применением ядерных средств сдерживания. По оценкам FAS, одна или две из 20 ракет на борту USS Tennessee и последующих ПЛАРБ будут оснащены моноблочной или разделяющейся БЧ W76-2.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что производство Соединенными Штатами боеголовки W76-2 снижает порог применения атомного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта. По оценкам американских экспертов, новая боеголовка имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е, составляет 100 килотонн.