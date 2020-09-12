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Мадуро сообщил о задержании "американского шпиона" на одном из НПЗ Венесуэлы

По словам президента республики, правоохранительные органы также сорвали план организации взрыва на НПЗ в штате Карабобо

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали агента спецслужб США на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе республики. Соответствующее заявление в пятницу сделал президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

"Американский шпион был схвачен, при нем было оружие и большое количество долларов", - заявил глава государства. Он отметил, что задержанный - морской пехотинец, ранее работавший в Ираке на базах ЦРУ. По словам Мадуро, в задачи агента входил сбор информации о НПЗ в штате Фалькон на западе Венесуэлы.

Президент добавил, что в четверг также был сорван план организации взрыва на НПЗ в штате Карабобо.

Венесуэльские власти в мае сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, в состав которой входили двое граждан США. Как утверждает Каракас, они намеревались осуществить государственный переворот в Венесуэле, взять под контроль один из аэропортов страны и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в Соединенные штаты. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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