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Генсек ООН призвал тщательно расследовать убийства журналистов

Ранее издание Diario El Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в штате Веракрус на востоке Мексики

ТАСС, 12 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен растущим числом нападений на журналистов и призывает соответствующие органы власти обеспечить их тщательное расследование. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН в пятницу.

Ранее издание Diario El Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в штате Веракрус на востоке Мексики.

"Генеральный секретарь потрясен растущим числом нападений на журналистов и работников средств массовой информации во всем мире. Недавнее убийство Хулио Вальдивии Родригеса, журналиста газеты в штате Веракрус, является еще одним примером того, в каких опасных и трудных условиях работают многие журналисты по всему миру", - отметил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш осуждает все нападения на журналистов и призывает соответствующие органы власти обеспечить их тщательное расследование и привлечение виновных к ответственности.

Теги
МексикаГутерриш, Антониу
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