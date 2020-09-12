Британский премьер призвал парламент защитить страну от угрозы ее расчленения Евросоюзом

"Если мы не согласимся на условия Евросоюза, он установит полноценную таможенную границу в Ирландском море, прибегнув к радикальному толкованию протокола по Северной Ирландии. Нам сообщают, что ЕС не только введет тарифы на товары, следующие в Северную Ирландию из Великобритании, но и может остановить поставки продовольствия по этому маршруту", - написал Джонсон.

Как пояснил глава правительства, в ходе находящихся сейчас в тупике торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем выяснилось, что в случае их срыва ЕС готов настоять на неприемлемом для королевства толковании одного из разделов соглашения о Brexit. Речь идет о протоколе по Северной Ирландии, в котором оговариваются общие принципы перемещения товаров через прозрачную границу между Республикой Ирландия, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, являющейся частью покинувшего Евросоюз Соединенного Королевства.

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Британское правительство считает, что соглашение о Brexit в его нынешнем виде дает Евросоюзу теоретическую возможность уничтожить "экономическую и территориальную целостность" Соединенного Королевства. В статье, опубликованной 11 сентября в The Daily Telegraph , премьер-министр Борис Джонсон предупредил об угрозе расчленения страны и призвал британский парламент одобрить спорный законопроект, позволяющий этой угрозы избежать.

По его словам, утверждая срочно составленный протокол в прошлом году, британское правительство не верило в то, что Брюссель может воспользоваться отсутствием конкретики в его формулировках, чтобы начать торговую "блокаду части Соединенного Королевства" или "угрожать уничтожением экономической и территориальной целостности" государства. Джонсон заявил, что Лондон не допустит наличия "у международной организации даже теоретической возможности расчленить страну", а новый законопроект о внутреннем рынке является страховкой на случай подобной попытки, так как не допускает превратного толкования протокола со стороны ЕС.

"Так давайте же избавимся от любой возможности для недопонимания. Избавимся от угрозы для самой основы Соединенного Королевства. Заставим ЕС отказаться от своих угроз и утвердим билль, укрепив нашу переговорную позицию и защитив страну", - пишет Джонсон в заключительной части своего послания.

Спорный билль

В среду правительство Джонсона представило парламенту законопроект (билль) о внутреннем рынке, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Под этим подразумевается возможность нарушения Лондоном условий протокола по Северной Ирландии, закрепляющего ее статус как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом временно сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. Будучи принят, закон даст Лондону право решать, на какие категории товаров, поставляемых из Великобритании в Северную Ирландию, из-за риска реэкспорта на территорию сообщества будут распространяться тарифы ЕС.

Намерение британского руководства обойти положения двусторонних договоренностей по Brexit, приняв спорный билль, вызвало острую реакцию в Брюсселе. Европарламент заявил о том, что не одобрит торговую сделку с Лондоном, если подобный закон вступит в силу, а главный переговорщик ЕС Мишель Барнье намекнул на то, что сообщество может прекратить импорт продовольствия из Великобритании. Кроме того, планы Лондона подвергли критике Вашингтон, власти Шотландии и Уэльса, а также многие члены правящей в Великобритании Консервативной партии. Джонсона, называющего спорную часть билля страховкой на случай срыва торговых переговоров с ЕС, предупреждают о тяжелых последствиях для репутации страны, чье правительство считает возможным нарушить свои международные обязательства.

Судьба билля, обсуждение которого в парламенте продолжится на следующей неделе, обещает быть непростой, так как и члены парламентской оппозиции, и однопартийцы Джонсона уже подготовили поправки, меняющие его суть. Как пишет The Daily Telegraph, целый ряд членов парламентской фракции консерваторов готов пойти против партийной линии, отказавшись поддержать билль. В этой связи Джонсон призвал парламент не повторять прошлогоднюю ситуацию, когда переговоры с Брюсселем осложнялись ожесточенными спорами в Палате общин и расколом внутри правящей партии.

Развод Британии и Евросоюза

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, с применением всех торговых пошлин и квот.

Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза стартовал во вторник в Лондоне. Премьер Джонсон ранее предупредил, что диалог должен быть завершен к саммиту ЕС 15 октября, чтобы стороны успели утвердить соглашение.