Демократы обязали и.о. главы МВБ США явиться на слушания в Конгресс

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели-демократы повесткой вызвали исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа на слушания в Конгресс. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проводящего данные слушания комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

"Сегодня председатель комитета <...> Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи - прим. ТАСС) направил повестку уважаемому Чеду Вулфу из МВБ, [чтобы он явился] на слушания 17 сентября", - говорится в сообщении. Заседание комитета будет посвящено "угрозам, с которыми сталкиваются" США.

Как отмечается в пресс-релизе, ранее Вулфа уже приглашали на слушания, однако он отказался. В МВБ соответствующее решение обосновали тем, что президент страны Дональд Трамп до этого выдвинул кандидатуру Вулфа на пост министра внутренней безопасности на постоянной основе.

"В связи с тем что кандидатура Вулфа находится на рассмотрении, его появление перед комитетом будет неуместно в настоящее время", - говорилось в письме, направленном МВБ конгрессменам. Документ также распространила пресс-служба комитета по внутренней безопасности нижней палаты американского законодательного органа. В МВБ при этом заявили о готовности и. о. заместителя министра внутренней безопасности США Кена Кучинелли выступить на указанных слушаниях вместо Вулфа. В ведомстве подчеркнули, что Вулф готов дать показания законодателям "в подходящий момент" - после голосования по утверждению его кандидатуры на пост главы МВБ, которое должно пройти в Сенате.

"Через 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года мы продолжаем сталкиваться с серьезными угрозами для нашей родины: от пандемии коронавируса до роста правого экстремизма и продолжающегося вмешательства в выборы <...>. Отказ Вулфа от дачи показаний <...> вызывает особое беспокойство с учетом серьезных вопросов, стоящих перед МВБ и страной", - заявил Томпсон, слова которого приводятся в сообщении.