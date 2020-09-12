Суд США предписал 24 саудовцам дать показания по делу о терактах 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд в Манхэттене предписал привлечь 24 бывших и действующих должностных лица Саудовской Аравии, включая бывшего посла королевства в США, для дачи показаний при рассмотрении коллективного иска к Эр-Рияду от имени родственников погибших и пострадавших в терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, предписание судьи Сары Нетберн датировано 27 августа, но было опубликовано в четверг. В пятницу США отметили 20-ю годовщину терактов.

Как признала судья, Саудовская Аравия представила убедительные аргументы того, что бывший посол королевства в США не курировал двух лиц, которых истцы считают замешанными в терактах. Однако материалы разбирательства указывают на то, что экс-дипломат наверняка был в курсе задания одного из этих лиц, которому была предоставлена дипломатическая неприкосновенность. Нетберн не уточнила, когда Саудовской Аравии надлежит направить бывших и действующих должностных лиц для дачи показаний в суде Нью-Йорка.

Более 800 человек, в числе которых есть родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября, в 2017 году подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 тыс. человек.

В сентябре 2016 года Конгресс США, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. Обама в письме, направленном законодателям, тогда указал, что преодоление вето может иметь разрушительные последствия для Пентагона и дислоцированных за рубежом американских военнослужащих.

В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.