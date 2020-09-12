Помпео в Дохе проведет отдельные встречи с делегациями афганского правительства и талибов

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу во время поездки в катарскую столицу Доху, где 12 сентября стартуют межафганские мирные переговоры, проведет две отдельные встречи с делегациями афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Это следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства, распространенного пресс-службой Госдепа.

Утром шеф американской дипломатии примет участие в церемонии открытия межафганских переговоров и проведет общую встречу с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главами афганской правительственной делегации и делегации талибов.

После этого, в 11:00 по местному времени (совпадает с мск), у Помпео запланированы отдельные переговоры с делегацией афганского правительства. Встреча с талибами намечена на 15:15.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седика Седдики заявил, что делегация "полностью готова" к переговорам с представителями движения "Талибан", и все технические проблемы перед переговорами в Дохе урегулированы. Одной из причин отсрочки диалога было требование талибов выпустить из тюрьмы шестерых радикалов, против чего выступали Австралия и Франция. Однако, как стало известно телеканалу Tolo news, упомянутые сторонники движения "Талибан" в четверг были доставлены из Кабула в Доху.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.