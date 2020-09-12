СМИ: военные Колумбии поймали главаря повстанцев "Армии национального освобождения"

БОГОТА, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Колумбии провели операцию на востоке страны, в результате которой им удалось захватить одного из главарей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом в пятницу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, операция "Эспарта", в которой приняли участие военные и полиция, прошла в муниципалитете Эль-Тарра (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Во время рейда был захвачен один из лидеров местного подразделения АНО, который известен под псевдонимом Коломбиано. Он руководил процессом производства и продажи наркотиков, а также отвечал за связь с мексиканскими картелями.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".