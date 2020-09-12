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Reuters: аравийская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена

По данным агентства, коалиция нанесла девять авиаударов по военно-инженерному лагерю и штабу аппарата национальной безопасности

ТАСС, 12 сентября. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по двум военным объектам сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, коалиция нанесла девять авиаударов по военно-инженерному лагерю и штабу аппарата национальной безопасности.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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