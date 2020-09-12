СМИ: Минюст США просят проверить факты удаления командой Мюллера данных с телефонов

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) просит Минюст страны провести проверку в связи с сообщениями о том, что члены команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемые Москве попытки вмешательства в избирательный процесс в США, стирали данные со своих служебных телефонов. Об этом пишет в пятницу газета Politico.

Как поясняет издание, ранее американский Минюст опубликовал документы, согласно которым помощники Мюллера, как предполагается, стерли данные по меньшей мере с 15 телефонов, ссылаясь на забытые пароли, повреждение или утерю устройств.

"Эти сообщения тревожны и вызывают обеспокоенность относительно хранения записей и прозрачности. В связи с этим я прошу ваш аппарат открыть расследование по этому поводу, чтобы определить, какая информация, почему и как была стерта, было ли допущено какое-либо нарушение, а также кому принадлежали эти устройства", - говорится в письме, направленном Джонсоном генинспектору Минюста Майклу Хоровитцу.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния Мюллер занимался почти два года. 18 апреля 2019 года американский Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах.