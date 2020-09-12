Эксперт сообщил об угрозе для США в сближении России и Китая

ТАСС, 12 сентября. Укрепление взаимоотношений России и Китая представляют для США наибольшую угрозу. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

По его мнению, несмотря на ряд противоречий, правительства двух странах продолжают сближаться. Так, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели уже более 30 личных встреч, а в августе китайский лидер призвал обе страны "выступить против гегемонии и односторонности". Как отмечает Бэндоу, особого успеха взаимодействие Китая и России достигло в военной сфере, поскольку, сотрудничая в этой области, РФ КНР повышают свою способность проецировать силу и ограничивать господство США.

"Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии", - пишет эксперт.

Бэндоу отмечает, что в сложившейся ситуации цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей США, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая. Более того, он уверен, что американским властям следует сесть за стол переговоров с российскими политиками и поискать компромиссы, одним из которых может стать объявление об окончании эпохи расширения НАТО. "Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона", - заключил эксперт.